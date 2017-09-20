Алдонин сыграет на чемпионате России по футболу 8х8

В Москве состоялась жеребьёвка чемпионата России по футболу 8х8, который пройдёт с 21 по 24 сентября на стадионе «Сетунь Парк». В турнире примут участие 18 лучших команд страны, которые сначала сыграют на групповом этапе, после чего определят обладателей медалей в плей-офф.
Соперники разбиты на шесть групп по три команды и сыграют 21 и 22 сентября турнир в один круг в своих трио, после чего вторые и третьи места подгрупп сыграют раунд квалификации. 23 сентября в борьбу в плей-офф вступят победители групп. В этот день пройдут раунды 1/6 и 1/3 финала, а 24 сентября три лучших коллектива в круговом турнире распределят между собой медали.
В турнире примут участие такие известные футболисты, как Евгений Алдонин, Андрей Каряка (оба — ЦДКА), Алексей Медведев, Константин Головской, Антон Архипов (все — «Титан») и Сергей Фаустов (ЭСПЦ).
По итогам турнира главным тренером любительской сборной России Дмитрием Смирновым будет определён состав национальной команды, которая отправится уже в начале октября на чемпионат мира в Тунис.
Состав групп
Группа А: «ЮжВТИ» (Ростов-на-Дону), ЦДКА (Москва), «Трактор» (Сочи).
Группа В: «Леонов-МФЛ» (Курск), «СТК Магистраль» (Москва), «Альбатрос» (Республика Чувашия).
Группа С: ЭСПЦ (Старый Оскол), «Легион» (Москва), «Ашага-Стал» (Республика Дагестан).
Группа D: «Джокер» (Новосибирск), АФК «Портер» (Москва), «Профкам» (Набережные Челны).
Группа Е: «Дуслар-Коньково» (Республика Татарстан), «Титан» (Москва), «Волна» (Санкт-Петербург).
Группа F: «Полёт» (Смоленск), «Авангард» (Москва), «Юлдуз» (Бабаюрт).
Все матчи пройдут на стадионе «Сетунь Парк» и будут показаны в прямом эфире.
Расписание игр
21 сентября
«Трактор» — ЦДКА (10.00 мск)
«Альбатрос» — «СТК Магистраль» (11.00)
«Ашага-Стал» — «Легион» (12.00)
«Профкам» — АФК «Портер» (13.00)
«Волна» — «Титан» (14.00)
«Юлдуз» — «Авангард» (15.00)
ЦДКА — «ЮжВТИ» (16.00)
«СТК Магистраль» — «Леонов-МФЛ» (17.00)
«Легион» — ЭСПЦ (18.00)
АФК «Портер» — «Джокер» (19.00)
«Титан» — «Дуслар-Коньково» (20.00)
«Авангард» — «Полёт» (21.00)
22 сентября
«Джокер» — «Профкам» (9.00)
«Дуслар-Коньково» — «Волна» (10.00)
«Полёт» — «Юлдуз» (11.00)
«ЮжВТИ» — «Трактор» (12.00)
«Леонов-МФЛ» — «Альбатрос» (13.00)
ЭСПЦ — «Ашага-Стал» (14.00)
Раунд квалификации
2А — 3В (15.00)
2В — 3С (16.10)
2С — 3D (17.20)
2D — 3E (18.30)
2E — 3F (19.40)
2F — 3A (20.50)
23 сентября
1/6 финала (11.00 до 18.30)
1/3 финала (18.30 до 22.00).
24 сентября
Финал трёх (с 12.00 до 16.30)
Торжественная церемония награждения (16.30)