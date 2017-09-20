175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алдонин сыграет на чемпионате России по футболу 8х8

20 сентября 2017, среда. 22:46 Футбол

В Москве состоялась жеребьёвка чемпионата России по футболу 8х8, который пройдёт с 21 по 24 сентября на стадионе «Сетунь Парк». В турнире примут участие 18 лучших команд страны, которые сначала сыграют на групповом этапе, после чего определят обладателей медалей в плей-офф.

Соперники разбиты на шесть групп по три команды и сыграют 21 и 22 сентября турнир в один круг в своих трио, после чего вторые и третьи места подгрупп сыграют раунд квалификации. 23 сентября в борьбу в плей-офф вступят победители групп. В этот день пройдут раунды 1/6 и 1/3 финала, а 24 сентября три лучших коллектива в круговом турнире распределят между собой медали.

В турнире примут участие такие известные футболисты, как Евгений Алдонин, Андрей Каряка (оба — ЦДКА), Алексей Медведев, Константин Головской, Антон Архипов (все — «Титан») и Сергей Фаустов (ЭСПЦ).

По итогам турнира главным тренером любительской сборной России Дмитрием Смирновым будет определён состав национальной команды, которая отправится уже в начале октября на чемпионат мира в Тунис.

Состав групп
Группа А: «ЮжВТИ» (Ростов-на-Дону), ЦДКА (Москва), «Трактор» (Сочи).
Группа В: «Леонов-МФЛ» (Курск), «СТК Магистраль» (Москва), «Альбатрос» (Республика Чувашия).
Группа С: ЭСПЦ (Старый Оскол), «Легион» (Москва), «Ашага-Стал» (Республика Дагестан).
Группа D: «Джокер» (Новосибирск), АФК «Портер» (Москва), «Профкам» (Набережные Челны).
Группа Е: «Дуслар-Коньково» (Республика Татарстан), «Титан» (Москва), «Волна» (Санкт-Петербург).
Группа F: «Полёт» (Смоленск), «Авангард» (Москва), «Юлдуз» (Бабаюрт).

Все матчи пройдут на стадионе «Сетунь Парк» и будут показаны в прямом эфире.

Расписание игр

21 сентября
«Трактор» — ЦДКА (10.00 мск)
«Альбатрос» — «СТК Магистраль» (11.00)
«Ашага-Стал» — «Легион» (12.00)
«Профкам» — АФК «Портер» (13.00)
«Волна» — «Титан» (14.00)
«Юлдуз» — «Авангард» (15.00)
ЦДКА — «ЮжВТИ» (16.00)
«СТК Магистраль» — «Леонов-МФЛ» (17.00)
«Легион» — ЭСПЦ (18.00)
АФК «Портер» — «Джокер» (19.00)
«Титан» — «Дуслар-Коньково» (20.00)
«Авангард» — «Полёт» (21.00)

22 сентября
«Джокер» — «Профкам» (9.00)
«Дуслар-Коньково» — «Волна» (10.00)
«Полёт» — «Юлдуз» (11.00)
«ЮжВТИ» — «Трактор» (12.00)
«Леонов-МФЛ» — «Альбатрос» (13.00)
ЭСПЦ — «Ашага-Стал» (14.00)

Раунд квалификации

2А — 3В (15.00)
2В — 3С (16.10)
2С — 3D (17.20)
2D — 3E (18.30)
2E — 3F (19.40)
2F — 3A (20.50)

23 сентября

1/6 финала (11.00 до 18.30)
1/3 финала (18.30 до 22.00).

24 сентября

Финал трёх (с 12.00 до 16.30)
Торжественная церемония награждения (16.30)

Noize MС, Дельфин и Big Russian Boss выступят на фестивале «Россия любит футбол»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Медведев Андрей Каряка Евгений Алдонин
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
22:52 «Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании
22:46 Алдонин сыграет на чемпионате России по футболу 8х8
22:41 Селихов: что касается собрания в «Спартаке» после «Тосно», то всё утрясли
22:41 «Тюмень» — «Тосно» — 1:2. Видеообзор матча
22:28 Промес получил травму бедра в матче «Спартака» с «Кубанью»
22:24 «Оренбург» — «Рубин» — 0:2. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
22:18 «Шинник» — «Урал» — 3:0. Видеообзор матча
22:15 Луис Суарес Мирамонтес: Икарди и Перишич — не топ-игроки
22:13 «Луч-Энергия» — «Анжи» — 2:0. Видеообзор матча
22:10 Тихонов: «Крылья Советов» постараются обыграть «Локомотив», но это футбол
22:08 Георгиев: можно себя успокаивать, но «Оренбург» мог выиграть у «Рубина»
21:55 «Спартак» впервые с 2004 года выиграл в Краснодаре у «Кубани»
21:48 Каррера: конечно в «Спартаке» ставят цель победить в Кубке России!
21:44 Каррера: не говорил, что я ни при чём, а виноваты игроки. Я первый виноват
21:42 Зинченко впервые в сезоне попал в заявку на матч «Манчестер Сити»
21:36 «Брайтон» выкупил у «Ньюкасла» трансфер Крула
21:26 «Кёльн» стартовал в чемпионате Германии с пяти поражений подряд
21:25 Ньянг может начать выступать за сборную Сенегала
21:13 «Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»
21:08 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании
21:01 Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к «Волгарю»
20:55 «Беневенто» разгромно проиграл «Роме», потерпев пятое поражение подряд
20:52 «Спартак» выбил «Кубань» из Кубка России благодаря дублю Промеса
20:38 Капитан «Аугсбурга» дисквалифицирован на один матч за оскорбительный жест
20:33 Надсон: играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт
20:26 Матч со «Спартаком» — рекордный по посещаемости для «Кубани» после вылета в ФНЛ
20:15 Итальянец Ува стал новым вице-президентом УЕФА
20:08 Гончаренко: я не жалею, что не взял основных игроков ЦСКА в Курск
19:59 Ротань: сборная Украины ставит перед собой задачу попасть на ЧМ-2018 напрямую
19:58 Созин: ЦСКА должен был порвать «Авангард», но ему этот матч был не нужен
19:51 «Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова
19:44 РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков из-за долгов перед Кашчеланом
19:36 Талалаев: победа над туляками даст «Тамбову» индульгенцию за зажатый первый тайм
19:30 Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России
19:21 Божович извинился перед фанатами «Арсенала» Т, приехавшими в Тамбов
19:18 Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»
19:17 Тренер «Оренбурга»: впечатления от матча с «Рубином» очень хорошие
19:10 «Монако» продлил контракты с Субашичем и Раджи
19:03 Петраков: если «Томь» победила «Краснодар», оценка должна быть положительная
18:59 Тренер «Луча»: и у основного состава «Анжи» также были бы большие проблемы
18:56 Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
18:52 «Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России
18:51 Шалимов: «Краснодар» позорно вошёл в историю, проиграв «Томи» в Кубке России
18:43 Скрипченко: «Луч-Энергия» более мастеровит на сегодняшний день, чем «Анжи»
18:41 Невилл: Погба — огромная потеря для «МЮ», команде нужна его смелость
Все новости RSS
Партнерский контент