Marca: «Эвертон» предлагал за Диего Косту € 75 млн

«Эвертон» намеревался приобрести у «Челси» нападающего Диего Косту, но футболист хотел перейти только в «Атлетико», сообщает Marca.
По данным издания, в последние дни летнего трансферного окна клуб из Ливерпуля предлагал за 28-летнего форварда € 75 млн плюс бонусы.
Приобрести Диего Косту хотел и «Милан», но в итоге желание футболиста исполнилось и он возвращается в «Атлетико».
21 сентября «Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты, который после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с клубом.
Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту
А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.