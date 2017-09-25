Панюков: нужно догонять Козлова в гонке бомбардиров ФНЛ

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков, ставший автором победного гола в матче 15-го тура ФНЛ с «Олимпийцем» (2:1), поделился мнением о встрече с соперниками из Нижнего Новгорода и подчеркнул, что будет стараться догнать в гонке бомбардиров первенства форварда «Енисея» Андрея Козлова.
«Вытянули игру на морально-волевых. Хорошо, что, в отличие от ряда предыдущих матчей, не было результативных ошибок защитников. Оборонялись в концовке успешно. И это очень радует. Значит, команда растёт.
Начало моей голевой серии? Я буду стараться, ведь Козлова надо догонять. Считаю, что это реально. Он ведь забил 13 мячей в 15 матчах, а я восемь — в семи. Сравните динамику», — цитирует форварда пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит-2» на своём поле обыграл «Олимпиец»