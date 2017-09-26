Дуглас Коста: игроки «Ювентуса» уверены, что могут выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» сказал, что его команде по силам выиграть турнир. В первом туре «Старая синьора» проиграла на выезде «Барселоне» — 0:3.
«Мы уверены, что можем выиграть Лигу чемпионов. У нас в составе серьёзные игроки, способные побеждать в каждом турнире, в котором участвуют.
В Лиге чемпионов все соперники высочайшего уровня. Мы знали, что будет тяжело играть с «Барселоной» в первом туре, но теперь должны доказать свою силу в матче с «Олимпиакосом». Важно не только взять три очка, но и показать хорошую игру", — приводит слова Косты Football Italia.
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