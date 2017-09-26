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«Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Ливерпулем»

26 сентября 2017, вторник. 20:41 Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на предстоящий на стадионе «Открытие Арена» в Москве матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко, Попов, Пашалич, Фернандо, Самедов, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Роша.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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