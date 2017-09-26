«Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Ливерпулем»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на предстоящий на стадионе «Открытие Арена» в Москве матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко, Попов, Пашалич, Фернандо, Самедов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.
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