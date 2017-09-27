Вартапетов: череда травм игроков «Спартака» — это проклятье, злой рок

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением по поводу череды травм футболистов команды. В последнем матче с «Ливерпулем» (1:1) сразу три игрока красно-белых: Артём Ребров, Александр Самедов и Ивелин Попов — были вынуждены покинуть поле досрочно.
«Череда травм — это проклятье, злой рок. Может быть, есть в этом какая-то система. У нас есть по этому поводу свои мысли, но мы их сейчас озвучивать не будем», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Вартапетов: предварительный диагноз Реброва — сильный ушиб