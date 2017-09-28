Хубулов и Лескано не тренируются в общей группе «Анжи» перед игрой с «Зенитом»

Накануне занятия в тренажерном зале футболисты «Анжи» провели тренировку на резервном поле «Анжи Арены» в рамках подготовки к встрече с «Зенитом». Подопечные Вадима Скрипченко, разделившись на две группы, отработали взаимодействие общекомандных действий в завершении атак, а затем сыграли небольшой двусторонний матч на ограниченном участке поля.
По индивидуальной программе занимались Арсен Хубулов и Хуан Лескано. Кроме того, в лазарете махачкалинцев находится Магомед Мусалов.
Матч 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» состоится 1 октября на стадионе «Анжи Арена».
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