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Полузащитник ЦСКА Кучаев: в раздевалке было немного стёба, но это нормально

28 сентября 2017, четверг. 15:35 Футбол

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4), в котором он вышел на поле на 84-й минуте и стал автором единственного гола российской команды, рассказал, что после игры одноклубники шутили по поводу его забитого мяча.

«Немного стёба было, но это нормально (улыбается). Мы на каждой тренировке работаем, выкладываемся на полную, стараемся прибавлять. Надеюсь, что молодёжи будут больше доверять и мы будем больше помогать команде.

Даже после поражения шансы у ЦСКА есть. В следующих играх постараемся не подвести болельщиков и победить», — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.

Кучаев: не могу сказать, насколько отличаются уровни «МЮ» и клубов РФПЛ

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Константин Кучаев
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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