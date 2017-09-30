Спаллетти: нужно признать, что «Интер» ещё не является тем, кем мы хотим стать

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что его команде нужно увеличить скорость игры.
«Мы должны требовать от себя большего и признать, что мы еще не являемся тем, кем хотим стать. Нужно думать быстрее, быть менее предсказуемыми. Мы сделали много хороших вещей, но это вопрос времени. Даже десятая доля секунды может изменить ситуацию — скорость очень важна.
Я стремлюсь к большей скорости мысли и исполнения, потому что иногда мы думаем, как отдельные люди, а не как команда. Мы делаем правильные вещи, курс установлен, но нам просто нужно немного ускорить игру», — цитирует тренера Football Italia.
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