Михайлович: если кто-то хочет искать виновных в 0:4 от «Ювентуса», то это я

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович призвал винить себя в разгроме от «Ювентуса» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«После такого тяжелого поражения в дерби всегда сложно вернуться на поле. Ребята хорошо тренировались, мы хотим исправиться. Ясно, что мы сильнее „Вероны“ на бумаге, и все ожидают, что мы победим, но я ничего не принимаю как должное. «Вероне» нечего терять, и у нас есть 95 минут, чтобы показать себя, а не 10 минут. Я прошу фанатов иметь терпение, так как сейчас парни нуждаются вдоверии, а не в тревоге.
Если кто-то хочет протестовать и искать виновных, то это я. Я тренер, и я никогда не буду обвинять своих игроков. Когда мы проигрываем, это моя вина, когда мы побеждаем, они заслуживают похвалы. Так всегда было и всегда будет", — цитирует тренера Football Italia.