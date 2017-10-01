Вернблум: спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, получивший травму в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0), поблагодарил за слова поддержки.
«Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь», — написал шведский футболист в своём «твиттере».
Вернблум получил повреждение во втором тайме матча, проходившего на стадионе «ВЭБ Арена». Полузащитника унесли с поля на носилках, а после матча на машине скорой помощи увезли в больницу. По словам главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, у футболиста довольно глубокая рваная рана.
Видео: Вернблума увезли на скорой в больницу