Защитник «Реала» Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов

Защитник «Реала» Марсело попал под подозрение налоговых органов Испании, которые считают, что бразильский футболист мог уклоняться от уплаты налогов, сообщает El Mundo Deportivo.
Отмечается, что Марсело нарушил закон в 2013 году и теперь налоговые органы страны требуют от игрока мадридской команды € 400 тыс. Два года назад бразилец уже имел подобные проблемы, но тогда дело было закрыто.
В настоящее время Марсело восстанавливается от полученного повреждения. Ожидается, что защитник вернётся на поле через три недели.
Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц