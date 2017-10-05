Начо: я настоящий мадридиста и испанец

Защитник «Реала» и сборной Испании Начо, комментируя ситуацию вокруг партнёра по национальной команде Херард Пике, признался, что чувствует себя настоящим испанцем. Пике неоднократно высказывался в пользу независимости Каталонии, а 1 октября раскритиковал действия испанских властей, которые препятствовали проведению референдума в регионе. После этого защитник отправился в расположение сборной Испании. На тренировке национальной команды в Мадриде болельщики освистали Херарда и были враждебно настроены по отношению к футболисту.
«Очень некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков. Я настоящий мадридиста и испанец и радуюсь каждому успеху сборной Испании и „Реала“. Мне очень нравится играть на „Сантьяго Бернабеу“, но я понимаю, что сборная должна играть по всей Испании», — приводит слова Начо Marca.