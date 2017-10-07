«Милан» хочет арендовать Деулофеу у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу вновь интересен «Милану», за который 23-летний футболист в прошлом сезоне играл на правах аренды. Летом испанец перешёл в «Барселону», выкупившая форварда у «Эвертона».
За время выступления в «Милане» Деулофеу оставил хорошее впечатление, поэтому россонери хотят попробовать вновь арендовать игрока. В январе руководство итальянского клуба планирует сделать предложение «Барселоне».
В текущем сезоне Ла Лиги Деулофеу принял участие в 5 матчах (4 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.
Вальверде: надеюсь, Деулофеу преуспеет в «Барселоне»