БАТЭ присудили техническое поражение за неправомерную заявку Веремко

Комитет Белорусской федерации футбола присудил БАТЭ техническое поражение в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком» со счётом 0:3 за неправомерную заявку на игру запасного вратаря Сергея Веремко, в прошлом игравшего за «Крылья Советов» и «Уфу». Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на члена комитета Юрия Толкачёва.
Минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в БФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком» (6:0). 6 августа в конце игры «Минск» — БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). 5 матчей закончились перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесён в его протокол.
Однако согласно регламенту, «если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок её действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).
Как сообщала финансовый директор БФФ Елена Петухова, деньги на расчётный счёт пришли 27 сентября.