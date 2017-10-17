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Сборная Украины проведёт во Львове товарищеский матч с командой Словакии

17 октября 2017, вторник. 16:33 Футбол

Сборная Украины проведёт товарищеский матч с командой Словакии. Встреча состоится 10 ноября на «Арене Львов», сообщает «Спортивка».

Отметим, что в сентябре 2013 года дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации «Арены Львов» с 27 сентября и в течение всего периода проведения отборочного раунда чемпионата мира—2018 на основании доклада FARE об использовании на матчи файеров, а также нацистского приветствия.

В последний раз сборная Украины играла на «Арене Львов» 14 ноября 2015 года в отборочном цикле чемпионата Европы—2016 с командой Словении (2:0).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол
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