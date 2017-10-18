Созин: таких монстров, как Лукаку, у «Базеля» нет

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель».
«Так получилось, что я видел «Янг Бойз» в матче с киевским «Динамо» и потом с ЦСКА, но не видел игры «Базеля». Сказать, что «Янг Бойз» от них сильно отличается, я не могу, потому что соперники такого уровня примерно похожи.
Одну из швейцарских команд ЦСКА уже прошёл. Возможно, случайный гол в гостях повлиял на стратегию, но в Москве «армейцы» сыграли достаточно уверенно. Что-то похожее, на мой взгляд, должно быть и с «Базелем». Таких монстров, как Лукаку, у них нет. И если не играть дома со швейцарцами на победу, то зачем тогда выходить в Лигу чемпионов и против кого играть? Против «Карабаха»?
Если отбросить неудачный матч с «Манчестер Юнайтед», ЦСКА хорошо провёл пять матчей, включая квалификацию против АЕК и «Янг Бойз» и матч с «Бенфикой». Думаю, «Базель» на их фоне не выделяется. Жду равной игры и надеюсь, что ЦСКА победит.
Очень не хватает в игре «армейцев» борьбы за весеннюю стадию. Когда при Слуцком были «группы смерти», «армейцы» не отбирались даже в Лигу Европы. После победы в Лиссабоне вторая победа добавит интриги в турнирную таблицу. Я настроен оптимистично, и, конечно, Головин и Вернблум – большое подспорье», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.