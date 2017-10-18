Симеоне — после ничьей с «Карабахом»: неожиданно получилось

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом». Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.
«Неожиданно получилось. В первом тайме мы упустили несколько моментов. Во втором боялись потерять очки и было давление. Но мы исправим ситуацию. Хотим прибавить, но для этого надо работать. Хочу отметить игру Ибрахима Шехича. Он отразил реальные угрозы. Они хорошо использовали пустоты в нашей обороне. К тому же «Карабах» довольно опасно переходит из обороны в атаку.
Не думаю, что у нас плохая физическая подготовка. Единственная проблема в том, что мы не смогли реализовать свои моменты в первом тайме. Не сказал бы, что мы плохо играем. Ребята бьются на поле и до конца играют», — цитирует тренера Аzerisport.