Наставник «Олимпиакоса»: в матче с «Барселоной» сделали всё, что смогли

Главный тренер «Олимпиакоса» Такис Лемонис прокомментировал итоги выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Греческая команда потерпела поражение со счётом 1:3, несмотря на то что весь второй тайм играла в большинстве вследствие удаления защитника сине-гранатовых Херарда Пике.
«Поражение всегда остаётся поражением. Но наши болельщики остались довольны игрой команды, и мне это кажется позитивным фактором. Второй и третий голы, забитые в течение двух минут, нас убили. Мы сделали всё, что смогли в борьбе с командой, возможно, являющейся лучшей в мире. Посмотрим, что нам удастся сделать в дальнейшем», — цитирует Лемониса Marca.
Вальверде: думаю, Пике забил гол рукой, действуя инстинктивно