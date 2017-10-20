Пьянич: часто побеждаю Дибалу, когда исполняем штрафные на тренировках

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о соперничестве с форвардом Пауло Дибалой в исполнении штрафных ударов.
«Часто побеждаю Дибалу в этом компоненте на тренировках, но он тоже хорошо исполняет штрафные удары. Мы любим бить из разных точек и исполняем штрафные по-разному. Для меня оптимальным является расстояние в пределах от 16 до 24-25 метров до ворот. Когда чувствую, что могу забить, всегда подхожу к мячу», — приводит слова боснийского футболиста издание Football Italia.
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