Клопп: «Ливерпуль» не слишком далёк от того, как играет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что его команда в плане игры не слишком уступает «Манчестер Сити», несмотря на недавнее поражение в матче с этой командой со счётом 0:5.
«Я не сравниваю нас с «Сити», но, думаю, любой может заметить, что мы не отстаём от них на 500 миль. Однако «МС» высоко взлетел. Особенно помогла ему в этом победа над нами со счётом 5:0. Справиться с таким поражением непросто, но «Ливерпуль» сделал это и не потерял уверенность в собственных силах.
Не сказал бы, что «Ливерпуль» совсем далёк от того, как играет «Манчестер Сити». В начале сезона мы не были настолько же стабильными, как «Сити». В этом дело. Однако мы всё ещё в гонке. На данный момент не с «МС», у которого не помню, сколько очков. Сезон длинный. Если сможем быть более хладнокровными и стабильными, то уверен, будем много побеждать», — цитирует Клоппа The Independent.
«Манчестер Сити» (22 очка) после восьми туров АПЛ лидирует в турнирной таблице, «Ливерпуль» (13) располагается на восьмой строчке.