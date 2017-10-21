«Лацио» продлил контракты с Иммобиле и Стракошей

«Лацио» объявил о продлении контрактов с нападающим Чиро Иммобиле и вратарём Томасом Стракошей. Соглашения с обоими игроками пролонгированы до 30 июня 2022 года.
Иммобиле и Стракоша являются одними из лучших игроков «Лацио» в нынешнем сезоне. 27-летний форвард забил 11 голов в восьми матчах Серии А и лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Албанский вратарь также отыграл восемь матчей в итальянском первенстве и пропустил десять голов. В матче 8-го тура с «Ювентусом» Стракоша на 97-й минуте отбил удар Пауло Дибалы с пенальти и сохранил для «Лацио» победный счёт 2:1.
На данный момент римская команда набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
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