Марадона: меня очень беспокоит короткая «скамейка» «Наполи»

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона поделился впечатлениями от ничьей с «Интером» в матче девятого тура Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0.
«Дело в том, что „Наполи“ нужно уяснить раз и навсегда, что есть домашние матчи, в которых просто нельзя терять очки, как было против «Интера». В таких матчах нужно побеждать, это игра с прямым конкурентом на своем поле. Только так можно добраться до скудетто.
Я очень надеюсь, что это тот самый сезон, но меня очень беспокоит короткая скамейка «Наполи», — сказал Марадона в эфире Premium Sport.
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