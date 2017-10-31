Кальехон — о матче с «Ман Сити»: «Наполи» всех уважает, но никого не боится

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон поделился ожиданиями от домашнего матча с «Манчестер Сити» (1 ноября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче между командами в Англии «горожане» одержали победу со счётом 2:1.
«Мы никого не боимся. Мы всех уважаем, но никого не боимся. Мы знаем свою силу и сыграем с ними с уверенностью, что можем взять три очка.
Может быть, «Манчестер Сити» стал даже сильнее после нашей первой игры. Они идеально провели первые 25 минут, потом мы отреагировали, начали играть в свой футбол и почти свели матч вничью. Нам нужно думать о предстоящем матче как о последнем, даже если он не будет решающим», — цитирует Кальехона Football Italia.
Фернандиньо: «Наполи» играет в лучший футбол в Европе