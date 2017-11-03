Неймар может пропустить следующий матч «ПСЖ» в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Неймар рискует пропустить выездной команд чемпионата Франции с «Анже», который состоится 4 ноября. Как сообщает L'Equipe, бразильский футболист получил повреждение бедра в домашней встрече 4-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0).



Отмечается, что решение об участии Неймара в предстоящей игре будет непосредственно перед началом поединка. В текущем сезоне бразилец провёл в чемпионате Франции восемь матчей, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ