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175 лет назад 2016
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Неймар может пропустить следующий матч «ПСЖ» в чемпионате Франции

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар рискует пропустить выездной команд чемпионата Франции с «Анже», который состоится 4 ноября. Как сообщает L'Equipe, бразильский футболист получил повреждение бедра в домашней встрече 4-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0).

Отмечается, что решение об участии Неймара в предстоящей игре будет непосредственно перед началом поединка. В текущем сезоне бразилец провёл в чемпионате Франции восемь матчей, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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ФК Анже ФК ПСЖ Неймар Травмы — футбол
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