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175 лет назад 2016
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«Ювентус» — «Беневенто»: Пьянич матч пропустит, Хёведес может дебютировать

Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич пропустит матч 12-го тура итальянской Серии A «Беневенто». Босниец не был включён в список игроков, которые могут выйти на поле, в связи с ушибом правого бедра, полученным в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1), сообщает Football Italia.

Восстановившийся от травмы защитник Бенедикт Хёведес включён в заявку и в ближайшем матче может дебютировать за «старую синьору».

Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится в Турине 5 ноября, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Защитник «Ювентуса» Хёведес вернулся к тренировкам после травмы
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Беневенто Ювентус Бенедикт Хёведес Миралем Пьянич Травмы — футбол
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