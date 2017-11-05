Агуэро игнорирует требования Гвардиолы по использованию английского языка

Несмотря на то, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал ставшего лучшим бомбардиром в истории «горожан» Серхио Агуэро легендой клуба и в целом не скупится на похвалы в адрес аргентинца, в отношениях специалиста и игрока существуют определённые разногласия.



«Серхио Агуэро, возможно, укрепил свой статус иконы «Манчестер Сити», на этой неделе побив бомбардирский рекорд клуба, но он не хочет выполнять требования Пепа Гвардиолы насчёт того, чтобы его игроки полностью погрузились в английскую жизнь.



Тренер настаивает на том, что английский язык является главным в раздевалке «Сити», и все иностранные игроки клуба регулярно берут уроки английского. Аргентинцу всё ещё предстоит пройти курс обучения. Спустя шесть лет после его прибытия в Манчестере Агуэро продолжает общаться с большинством одноклубников на испанском языке», — сообщает журналист издания The Times Мэтт Хьюз.

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