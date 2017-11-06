В Англии сообщили, кто станет новым главным тренером «Эвертона»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс станет новым наставником «Эвертона». Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Отмечается, что 63-летний специалист является главным кандидатом на эту должность и уже провёл встречу с владельцем клуба Фархадом Мошири, в ходе которой стороны обсуждали детали сотрудничества.

Руководство «Эвертона» считает, что главной задачей клуба в нынешнем сезоне является избежать вылета из Премьер-лиги. После 11 туров «ириски» занимают в таблице АПЛ 15-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.

Ранее руководство «Эвертона» уволило с поста главного тренера Рональда Кумана из-за плохих результатов.