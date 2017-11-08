Ан. Миранчук: «Локомотив» идёт к чемпионству, всё может быть

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук оценил шансы команды в борьбе за победу в РФПЛ. После 16-го тура «железнодорожники» занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на три очка, «Краснодар» — на шесть, а ЦСКА — на семь.



«Ну мы идём к чемпионству. Всё может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с „Копенгагеном“ играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только „Злин“.



Мы в последнем матче с ЦСКА и проиграть могли. С „армейцами“ всегда тяжело. Брат в конце получил момент, когда Гарик выдал. Если бы пенальти забили – дожали бы, сто процентов. Отмечу, что после поражения от „Шерифа“ – не очень-то приятного и нужного – мы вернули себе эмоции, которых не хватало. И в игре с ЦСКА они пригодились», — сказал Антон Миранчук в интервью «Спорт-экспрессу».

Ан. Миранчук: не хотел бы видеть Вернблума в «Локо», он специально ударил брата