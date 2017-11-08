Маскерано: «Барселона» не имеет права скучать по Неймару и должна перестроиться

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано подчеркнул, что уход нападающего сборной Бразилии Неймара из каталонского клуба явился тяжёлым ударом для команды. Неймар по окончании предыдущего сезона пополнил ряды «ПСЖ» за € 222 млн.

«Когда команду покидает игрок его уровня, то оставляет после себя очень большой вакуум. Ведь он играл такую важную роль для нашей команды. Мы даже должны были изменить систему нашей игры и действовать на поле по-другому. У нас нет другого такого игрока. В «Барселону» перешёл Усман Дембеле, но бедняга слишком рано получил травму и не смог показать свои игровые достоинства. Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали. Однако «Барселона» не имеет права скучать по Неймару и должна перестроиться», — цитирует Маскерано ESPN.