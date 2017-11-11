Буффон: первое правило международного футбола — не жалеть себя

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Мы знаем, что проиграли, но у нас есть ещё 90 минут, чтобы перевернуть эту сложную ситуацию. Первое правило международного футбола — не жалеть себя. Было много проблем, но всё в разумных пределах. Судья работал в английском стиле, давая бороться, но мы надеемся, что во втором матче арбитры будут свистеть при нарушениях.



Мы должны верить в победу, иначе мы уже проиграли. Судьбу матча решили эпизоды, и сейчас нет смысла тратить энергию на анализ деталей. Единственное, чего мы должны избежать, это мыслей о том, что нам просто не повезло», — сказал Буффон в эфире TMW Radio.