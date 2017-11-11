Лебедев: матч Россия — Аргентина трудно назвать футболом

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Аргентины, состоявшемся в Москве на стадионе «Лужники» и завершившемся поражением россиян со счётом 0:1.

«Россия — Аргентина трудно назвать футболом. Отлично срежиссированное, хорошо поставленное шоу с участием Месси и компании. Единственное приятное впечатление — стадион „Лужники“ после ремонта», — написал Лебедев в «Твиттере».



