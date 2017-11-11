Итальянский специалист Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской Суперлиги в 2017 году. 44-летний чемпион мира привёл клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, к третьему месту по итогам чемпионата.

Каннаваро в голосовании опередил наставника «Гуанчжоу Фули» Драгана Стойковича и тренера «Гуйчжоу Чжичэн» Грегорио Мансано. Награду итальянцу вручил его экс-партнёр по «Ювентусу» Павел Недвед.

Добавим, что по окончании сезона Каннаваро покинул «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и возглавил «Гуанчжоу Эвергранд», который в этом году выиграл Суперлигу в седьмой раз подряд.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Каннаваро.