Ривалдо рассказал, что он мог перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо рассказал, что он мог перейти из стана каталонского клуба в «Манчестер Юнайтед», однако ему никогда не давали возможности совершить данный трансфер. Бразилец выступал за «Барселону» с 1997 по 2002 год, после чего перешёл в «Милан».

«Что же, было много разговоров, когда я был в „Барселоне“, что клуб думал продать меня в Англию, но у меня никогда не было возможности. Во всех газетах в Барселоне были слухи, что несколько агентов разговаривали с моими. Я не знаю, насколько это верно, но в прессе говорилось, что „Манчестер Юнайтед“ был заинтересован во мне».

В 1999 году меня считали лучшим игроком мира, и для меня это было так важно. Я пришёл в футбол из очень бедной семьи, и впоследствии стать лучшим игроком в мире — это просто невероятно", — цитирует Ривалдо интернет-портал Goal.