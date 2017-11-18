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«Байер» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «РБ Лейпциг»

Футбол

«Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 13-й минуте Тимо Вернер вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Леон Бэйли сравнял счёт. В начале второй половины игры «Байер» остался вдесятером — Бенджамин Хенрихс получил красную карточку и «РБ Лейпциг» вновь вышел вперёд благодаря пенальти, который забил Эмиль Форсберг. Несмотря на это, на 74-й минуте Кевин Фолланд опять сравнял счёт и принёс леверкузенской команде одно очко.

В других матчах тура «Вольфсбург» победил «Фрайбург» (3:1), «Майнц» одолел «Кёльн» (1:0), а «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
2 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Вернер – 13 (пен), 1:1 – Бэйли – 44, 1:2 – Форсберг – 54 (пен), 2:2 – Фолланд – 74
Удаления: Хенрихс, 52 – нет
Германия - Бундеслига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Герардт – 3, 2:0 – Малли – 29, 2:1 – Капустка – 68, 3:1 – Малли – 70
Германия - Бундеслига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
1 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 – Брозински – 43 (пен)
Удаления: Донати, 71 – нет
Германия - Бундеслига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Боатенг – 13, 1:1 – Ут – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Байер Вольфсбург Кёльн Майнц РБ Лейпциг Фрайбург Хоффенхайм
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