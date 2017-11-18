«Байер» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «РБ Лейпциг»

«Байер» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 12-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 13-й минуте Тимо Вернер вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Леон Бэйли сравнял счёт. В начале второй половины игры «Байер» остался вдесятером — Бенджамин Хенрихс получил красную карточку и «РБ Лейпциг» вновь вышел вперёд благодаря пенальти, который забил Эмиль Форсберг. Несмотря на это, на 74-й минуте Кевин Фолланд опять сравнял счёт и принёс леверкузенской команде одно очко.

В других матчах тура «Вольфсбург» победил «Фрайбург» (3:1), «Майнц» одолел «Кёльн» (1:0), а «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».