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Раньери: я бы подумал над тем, чтобы возглавить сборную Италии

Футбол

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери ответил на вопрос о своих шансах возглавить сборную Италии. По данным СМИ, итальянец входит в число претендентов на пост.

«Я бы подумал об этой возможности, но это зависит не только от меня, так как у меня есть контракт с „Нантом“ и президентом, с которым придётся поговорить, если слухи подтвердятся.

Сейчас людям из федерации нужно тщательно подумать о том, что делать дальше. Я думаю, что в Италии ситуация с тренером почти вторична, потому что мы достигли дна и нуждаемся в изменених. Есть интересные молодые игроки, которые могут помочь встать сборной на ноги», — сказал Раньери в эфире Sky Sport Italia.

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Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Нант Сборная Италии — Футбол Клаудио Раньери
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