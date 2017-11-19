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Точилин: видимо, пока на игроков «Динамо СПБ» не накричат, самолюбие спит

Футбол

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин прокомментировал победу над «Лучом-Энергией» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Игра никого не оставила равнодушным, поскольку было столько голов. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за первый тайм. За второй тайм хочется сказать ребятам спасибо за футбол, который нужно показывать все 90 минут.

Сегодня пришлось отработанным методом чуть на повышенных тонах поговорить с футболистами в перерыве. Видимо, пока не накричат, самолюбие спит", — цитирует тренера сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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Динамо СПб Луч-Энергия Александр Точилин
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