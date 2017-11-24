Ловчев: в «Динамо» и Моуринью ничего не сделает, проблема клуба — в руководстве

Бывший футболист «Динамо» Евгений Ловчев поделился мыслями о ситуации москвичей в чемпионате России. Серия без побед бело-голубых в РФПЛ достигла пяти матчей, команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.



«Эти мучения у динамовцев не первый год. И каждый раз все надеются, что ситуация поправится, стоит клубу пару раз победить. «Динамо» и «Спартак» — это команды, которые в головах у болельщиков не должны быть где-то внизу.



Беда «Динамо» последнего времени заключается в руководстве. Вот тот же Федун, который во главе «Спартака» уже 15 лет, когда перестал понимать, что происходит, стал привлекать профессионалов к руководящей работе. Не знаю, с чьей подачи в «Динамо» появился ВТБ, но что я увидел в конце концов? Они вложили деньги, завладели территорией Петровского парка, понастроили жилья и сказали «Динамо»: вы нам не нужны. Потом пришёл Ротенберг, дал клубу денег взаймы и тоже ушёл. Потом ещё ударил финансовый фэйр-плей, а затем появились и другие проблемы.



Руководили клубом непрофессионалы, это довело команду до ФНЛ. Ведь ещё совсем недавно, с Кураньи, Самедовым и Ворониным в составе, динамовцы играли в самый привлекательный футбол в стране. И кому-то это не понравилось. Сначала Воронина выдавливали, потом Кураньи ушёл. Ну и пошло-поехало, как говорится.



Какая стратегия есть у «Динамо»? Что у этого тренера не получилось, у другого получится? Ерунда это полная! Люди, которые у власти в «Динамо», должны собраться и идти вперёд с единой идеей и взявшись за руки. А тут либо ждём и воспитываем молодёжь, либо покупаем звёзд. Но это шарахание! То мы Вальбуэна берём, то продаём. Да в «Динамо» сегодня и Жозе Моуринью ничего не сделает!



Вот, например, взяли Панченко, начал он забивать. Но вот сломался. И всё! Нет никого на подмогу. Как так можно? Как можно надеяться, что игрок не травмируется? В такой ситуации руководители многих клубов РФПЛ ждут Старика Хоттабыча, который волосок выдернет и мячи будут залетать в девятки.

В «Динамо» собраны средние игроки, нет личностей. Нет мужика заводного, который бы всех рвал за «Динамо» и вокруг себя сколотил хорошую команду», — сказал Ловчев.