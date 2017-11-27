Инфантино — о допинге: уверен, принципы честной игры на ЧМ-2018 будут соблюдены

Президент ФИФА Джанни Инфантино, говоря о чемпионате мира 2018 года в России и допинге, выразил надежду, что мировое первенство пройдёт в духе честной игры.

«Естественно, мы ждём, что чемпионат мира 2018 пройдёт в духе фэйр-плей, с соблюдением всех принципов честной игры. Это относится к действию на футбольном поле, но, когда мы говорим о честной игре, необходимо также упомянуть и антидискриминационные и антидопинговые мероприятия.

Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных ВАДА. Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены.

То же самое касается и каких-либо проявлений дискриминации, так как борьба с ней – один из наших главных приоритетов. Уверены, что никаких инцидентов зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдёт, то впервые в истории чемпионатов мира ФИФА в России будет действовать так называемая трёхступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации, и арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жёсткими в этом отношении. И поэтому ожидаем, что чемпионат мира пройдёт в духе фэйр-плей», — рассказал Инфантино.