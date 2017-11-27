Гётце из-за травмы пропустит 6 недель

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце выбыл из строя на шесть недель из-за травмы связок голеностопного сустава. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».

Гётце травмировался в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (4:4), который прошёл 25 ноября. После фола со стороны игрока «кобальтовых» 25-летнему футболисту пришлось покинуть поле на 78-й минуте.

Напомним, Гётце пропустил почти всю вторую половину прошлого сезона из-за проблем с обменом веществ, но сумел вернуться в строй к началу текущей кампании. На счету Марио 10 матчей и один гол в нынешнем сезоне Бундеслиги.