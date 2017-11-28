38-летний Жулио Сезар покинул «Бенфику» и может завершить карьеру

Вратарь Жулио Сезар покинул «Бенфику», расторгнув по обоюдному согласию сторон контракт, который заканчивался в июне следующего года. 38-летний бразилец со слезами на глазах попрощался с партнёрами по команде. СМИ предполагают, что в ближайшее время Сезар объявит о завершении игровой карьеры.

В «Бенфику» Сезар перебрался в 2014 году и выиграл с командой три чемпионата Португалии, а также Кубок Португалии, Кубок лиги и Суперкубок страны. До перехода в «Бенфику» голкипер выступал за «Фламенго», «Интер», «КПР» и «Торонто». В составе «Интера» бразилец неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а в 2010 году побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Бразилии Сезар провёл 87 матчей, завершив международную карьеру после домашнего ЧМ-2014. Жулио дважды выигрывал с национальной командой Кубок конфедераций и один раз — Кубок Америки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бенфики».