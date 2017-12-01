Оланаре: «Тосно» — хорошая команда, которая дома доставила ЦСКА проблемы

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно». В беседе с пресс-службой клуба футболист отметил, что соперник способен доставить «армейцам» проблемы.

«Наш тренер говорит, что сейчас в Премьер-Лиге все научились играть на результат, и я с ним абсолютно согласен. «Тосно» — хорошая команда, у себя дома сумела доставить нам проблемы», — заключил Оланаре.

Матч ЦСКА – «Тосно» состоится сегодня, 1 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:30 мск.

Приобрести билеты на матч ЦСКА – «Тосно» можно на «Чемпионате».