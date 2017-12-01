Суд отказал обществу «Динамо» в признании сделки клуба с М'Вила недействительной

Арбитражный суд Москвы отказал спортивному обществу «Динамо» в признании сделки между одноимённым футбольным клубом и полузащитником Янном М'Вила недействительной.



«Суд принял решение в исковых требованиях отказать», — заявила судья Юлия Жданова, сообщает RNS.



Представитель клуба заявил, что согласен с требованиями общества, адвокаты М'Вила сказали, что считают доводы истца несостоятельными.



«Выплачено уже два из трёх траншей (по € 300 тыс. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал представитель француза, выступающего ныне за «Рубин».



В ходе прений истец заявил, что имел место сговор между представителями футбольного клуба и футболиста, так как отсутствовали оригиналы трудового договора и трансферного контракта, и мировое соглашение между клубом и футболистом было принято безосновательно.



«Динамо» согласилось выплатить М’Вила компенсацию в размере € 900 тыс., вместо возможной суммы в € 3,5 млн, заявили представители футболиста.



«Якобы существовали трудовые отношения, обязывающие клуб выплатить футболисту € 3,5 млн. Сысоев (бывший гендиректор клуба. — Прим. «Чемпионата»), совершая сделку, якобы сэкономил разницу в средствах между € 3,5 млн и € 900 тыс.», — заявил представитель истца, сказав, что доказательств трудовых отношений между клубом и футболистом не было представлено.



Спортивное общество «Динамо», которому в данный момент принадлежит клуб, пыталось оспорить мировое соглашение.



М'Вила договорился о переходе в «Динамо», однако контракт с ним заключён не был, в результате чего француз покинул расположение клуба. После этого клуб договорился с футболистом о компенсации в € 900 тыс. летом 2016 года. В декабре руководство клуба сменилось, клуб перешёл под контроль общества «Динамо». Срок исковой давности по мировому соглашению между «Динамо» и М'Вила истёк в июне 2017 года.



Представитель истца Сергей Арзамасов заявил, что общество планирует обжаловать иск в апелляционном суде. В том случае если бы иск общества «Динамо» был удовлетворён, футболисту бы пришлось возместить всю сумму, которую тот уже получил по мировому соглашению.

Рассмотрение дела М'Вила и «Динамо» перенесено на 1 декабря