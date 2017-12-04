Головин: ЦСКА нашёл свою игру, жаль, скоро перерыв

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал крупную победу над «Тосно» (6:0) в 19-м туре РФПЛ, а также поделился мыслями о том, что «армейцы» не проиграли ни одного матча в ноябре.

«Думаю, просто „Тосно“ нам многое позволял на поле. Поэтому было много пространства, на их половине поля мы спокойно владели мячом. У нас в их ворота влетало больше, чем обычно. Думаю, в этом есть доля везения.



Не проигрываем больше месяца? Мы долго к этому шли. Отыграли сентябрь, а в следующем месяце, наверное, нетактично играли в атаке. Сейчас нашли свою игру, многое стало получаться, и жаль, что у нас скоро перерыв. Но всё равно будем готовиться. Думаю, после сборов всё будет намного лучше», — сказал Головин в эфире программы «8-16».