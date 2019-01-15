Озил объявил о помолвке с «Мисс Турция»

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенал» Месут Озил объявил о помолвке с моделью Амине Гюльше. Об этом футболист сообщил в своём «инстаграме».

«С Божьего разрешения навсегда», — написал Озил, прикрепив совместную фото с девушкой.

Отношения Озила и Гюльше, которая является обладательницей титула «Мисс Турция»—2014, начались летом 2017 года. Также она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс мира», но не пробилась в финальную стадию.

30-летний Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Англии, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.