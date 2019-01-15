Директор «Интера»: могли купить Жезуса, наше предложение было лучше, чем у «МС»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио отметил, что миланский клуб был близок к приобретению нападающего Габриэла Жезуса у «Палмейраса», однако футболист предпочёл выступать за «Манчестер Сити».



«Мы вели переговоры с представителями игрока и самим Жезусом в течение месяца. Наше предложение было лучшем, чем у „Манчестер Сити“, мы могли его купить. „Палмейрас“ предпочёл продать игрока нам, однако Жезус через своих агентов дал понять, что хочет играть под руководством Хосепа Гвардиолы», — приводит слова Аусилио Sky Sport Italia.



Жезус перешёл из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» зимой 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний бразильский футболист принял участие в 17 матчах за «горожан» в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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