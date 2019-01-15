«Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Паулиньо у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо, выступавший на протяжении последних нескольких месяцев на правах аренды за «Гуанчжоу Эвергранд», перешёл в китайский клуб на постоянной основе, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».



Бразилец перешёл в «Гуанчжоу Эвергранд» минувшим летом на правах аренды с обязательством последующего выкупа. В СМИ ранее появлялась информация, согласно которой сумма, которую китайский клуб должен заплатить «Барселоне» за игрока, составляет € 50 млн.



В 2017 году Паулиньо перешёл в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд». Тогда сумма трансфера бразильского футболиста составила € 40 млн.



В нынешнем сезоне китайской Суперлиги 30-летний полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

«Барселона» получит € 50 млн за Паулиньо