Соперник «Зенита» в ЛЕ «Фенербахче» снова проиграл клубу 2-й лиги в Кубке Турции

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции «Фенербахче» из Суперлиги принимал «Умраниеспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата страны. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Хозяева с 67-й минуты играли вдесятером, после того как бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел получил красную карточку. А на 89-й минуте гостям удалось забить победный мяч благодаря точному удару Леандриньо. В составе «Фенербахче» полный матч отыграл российский защитник Роман Нойштедтер.

Таким образом, «Умраниеспор», который в первом матче также победил со счётом 1:0, вышел в 1/4 финала турнира, а «Фенербахче» из Кубка Турции вылетел.

Напомним, «Фенербахче» стал соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче российский клуб сыграет на выезде 12 февраля, ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.

«Фенербахче» провалил первую часть сезона-2018/19. После 17 туров клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.