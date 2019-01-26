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«Дижон» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 января в 22:00

«Дижон» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 января в 22:00
Футбол / Франция

Сегодня, 26 января, на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 «Дижон» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. В роли его ассистентов выступят Матьё Ломбар и Орельен Бертомье. Резервный рефери — Гийом Парадис.

Матч с «Дижоном» станет для «Монако» первым после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера. Португальский специалист вернулся в клуб спустя всего три месяца после увольнения, сменив на должности наставника команды Тьерри Анри.

«Монако» после 21 тура занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков. «Дижон» (17) — на 18-м месте, и у команды один матч в запасе.

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