Старший брат Погба продолжит карьеру в США

Защитник Флорентин Погба, старший брат хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру в США, сообщает L’Equipe.



28-летний футболист, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Атланта Юнайтед», ставшим триумфатором минувшего розыгрыша MLS.



Погба начал карьеру в 2011 году во французском клубе «Седан». С 2012 по 2018 год был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкую команду «Генчлербирлиги». Минувшим летом стороны разорвали соглашение. В отличие от своего младшего брата, Флорентин выступает за сборную Гвинеи.



Ранее в этом месяце защитник проходил просмотр в «Эльче», однако клуб не стал подписывать с ним контракт.

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